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Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler biyografisi

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler biyografisi haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:15
Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler biyografisi
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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