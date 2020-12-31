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Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir?

Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 31.12.2020 tarihli haberimizde Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:16
Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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