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Sol Yanım Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz Sol Yanım Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 10 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Sol Yanım Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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