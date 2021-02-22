Sol Yanım 24 Şubat neden yayınlanmadı, neden yok? Sol Yanım yeni bölüm neden yok, dizi bitti mi, final mi yaptı?

Kısa zaman öncesinde Star TV ekranlarında başlayan Sol Yanım sevilen başrol oyuncuları ile bir araya geldi. Gençlik dizileri arasında yer alan projede Defne Samyeli Özge Yağız, Cemre Baysel gibi önemli isimler yer aldı.





17 Şubat Çarşamba akşamı final yapan dizi bu hafta 24 Şubat 2021 tarihiyle yayınlanmayacak. İstenilen reytingleri elde edemeyen proje diğer dizilerin önüne geçemedi.



Perşembe akşamları yayınlanan dizi çarşamba gününe alınmasıyla izleyici kaybına uğrayan proje daha sonra kendini toparlayamadı. Etkili hayat hikayesi ile aslında birçok kişi tarafından sevilen ve izlenilen final kararı alarak geçen hafta Star TV ekranlarından izleyicisine veda etti.