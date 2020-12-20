Şokopop youtube'dan ayrılacak mı? Şokopop hangi dijital platforma geçecek?

Youtube’a içerik yükleyen ve kendine has videoları ile kısa süre içerisinde takipçi sayısı arttıran Şokopop, yeni kurulacak bir dijital platforma geçeceğini açıkladı. Magazin tarihi ile ilgili içerikler sunan, Şokopop Youtube kanalı, artık bir dijital platformda yer alacak. Her videosu yüz binlerce izlenen Ekim Acun, artık Youtube’da değil, dijital platformda yoluna devam edeceğini söyledi. Hangi dijital platformda yayınlanacağı da ortaya çıktı. Gözde Akpınar tarafından kurulan Gain Medya, Şokopop’un yeni adresi olacak.

Şokopop’un nasıl devam edeceği ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ayrıca Gain Medya’da, MFÖ, Ahmet Mümtaz Taylan, Harun Tekin, İlber Ortaylı, Can Bonomo, Mehmet Okur, Berk Keklik gibi isimler de yer alacak ve izleyiciye çeşitli içerikler sunacaklar.