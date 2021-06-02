Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?

BLU TV ekranlarında yayınlanan ‘Sokağın Çocukları’ adlı dizi vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi üzerine dizi üçüncü sezon için tekrar yayın kararı aldı. Sokağa hâkim olan ve sokak kurallarına göre yetişen 3 çocuk üçüncü sezon çekimlerine başlarken Sıfır Bir Yapım imzalı dizi üçüncü sezonu ile büyük heyecan yaratmayı hedefliyor. Heyecan, aksiyon ve intikam temalarını bir araya getiren dizinin yönetmeni Kadri Beran Taşkın oldu.

Gerçekçi ve iddialı konusu ile tekrar izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizi sokağın gerçekleri ile tekrar Türkiye gündemine oturacak.

Sokağın Çocukları üçüncü sezonu çok yakında BluTV’de!