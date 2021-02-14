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Snowpiercer dizisi 2 sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonu ile büyük ilgi gören Snowpiercer dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. İkinci sezon ile alakalı merak edilenler haberimizde yer alıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 20:10
Snowpiercer dizisi 2 sezon ne zaman başlayacak?
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Snowpiercer dizisi kıyamet sonrası yaşanan olaylar etrafında dönen distopik bir bilim kurgu dizisidir. Büyük ilgi toplayan bu dizi dünyanın buz küresine dönmesi sonrasında hayatta kalan son insanların 1001 numaralı vagondaki bitmek bilmeyen maceralarını anlatıyor.

Snowpiercer ikinci sezon

Netflix’de yayınlanan dizi ilk sezonunu 10 bölüm olarak yayınladı. Dizinin başında iki sezon olarak düşünülen proje ilk sezonunu tamamladıktan sonra izleyiciler ikinci sezonu merakla bekler oldu. Chris Evans 2013 senesinde bu dizinin film versiyonunda baş rolde yer almıştı.

Dizinin ikinci sezonu 25 Ocak 2021 tarihinde izleyicileri ile buluşacak.

İkinci sezon oyuncuları

Çok beğenilen dizinin ikinci sezonunda yer alacak oyuncular birinci sezonda da bulunan oyuncular oldu. Jenniffer Connely, Daveed Diggs ikinci sezonda da yer alıyor.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
SnowpiercerSnowpiercerİkinciSezonDizi
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