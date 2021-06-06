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Sleepless filminin konusu ve incelemesi

Sleepless filmi 2017 senesinde vizyona girdi. Film, aksiyon ve gerilim türündedir.Filmin süresi ise 1 saat 35 dakikadır. Sleepless filminin konusu merak edilmektedir. Sleepless filminin konusu nedir? Bu haberimizde Sleepless filminin konusunu sizler için derledik. İşte Sleepless filminin konusu ve incelemesi...

06 Haziran 2021 Pazar 14:09
Sleepless filminin konusu ve incelemesi
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Sleepless filmi

Film, Vincent adlı polisin hikayesine odaklanmaktadır. Las Vegas’ta tanınan bir dedektiftir. Vincent, eşinden boşanmış ve kopuk bir hayat yaşamaktadır. Vincent ve ortağı olan Sean, uyuşturucu vurgunuyla ,hikayenin seyri değişir. Kendilerini bir çatışma ortasında bulurlar. Ele geçirdikleri uyuşturucu ile zengin olmanın tam kıyısındadırlar. Fakat uyuşturucu patronu ve onun elemanları Rob ve Stanley’in intikamı için Vincent’ın oğlunu kaçırır.

Sahneler,Vincent’ın oğlunu kurtarma sahneleriyle geçer. Bir yandan da Vincent hakkında İçişleri memuru Jennifer bir soruşturma yürütür. Filmde farklı kişiler arası kovalamaca oyunu yaşanır. Filmin sonuna doğru süprizler ortaya çıkar.

Filmin yönetmenliğini Baran Bo Odar yapmaktadır. filmin senaristliğini ise Andrea Berloff ve Frederic Jardin üstlenmektedir. Filmde bol bol aksiyon sahneleri mevcuttur. Filmin IMDb puanı ise 5,6’dır.

Sleepless filminin oyuncuları şu şekildedir;

Jamie Foxx – Vincent

Michelle Monaghan – Bryant

T.I. – Sean

Scoot McNairy – Novak

Dermot Mulroney – Rubino

David Harbour – Dennison

Gabrielle Union – Dena

Octavius J. Johnson – Thomas


Son Güncelleme: 06.06.2021 14:09
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