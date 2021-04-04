Sleepers film konusu ve oyuncuları

1996 yılında vizyona girdikten sonra büyük bir ilgi ile izlenen Sleepers filmi merak ediliyor. Son zamanlarda popülerliği artan Sleepers filminin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yerini almaya devam ediyor.

22 Kasım 1996 yılında vizyona giren Amerikan yapımlı suç ve gerilim türünde ki film 2 saat 27 dakikadır. IMDb üzerinden 7,6 puan alan Sleepers filmi Matacritic eleştirmenleri tarafından 100 üzerinden 49 puan almayı başarmıştır.

Barry Levinson tarafından yönetmenliği yapılan Sleepers filminin senaryosu Lorenzo Carcarterra ve Barry Levinson tarafından yazılmıştır. Oyuncuları arasında, Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert de Niro, Ron Eldard ve Brad Pitt görev alırken 44 milyon dolar bütçe ile çekilen film 165 milyon dolar hasılat elde etmiştir.

Sleepers filmi konusu

Haksız yere hapis cezası alan 4 gencin hayatının anlatıldığı Sleepers filminde 4 genç şaka yapmak istedikleri yaşlı insanı yaralarlar. 1960’lı yıllarda geçen filmde gençler yargılanır ve 1 yıl kadar hapiste kaldıktan sonra olaylar gelişmeye başlar. Kötü şartlar altında hapiste kalan gençler gardiyanların tecavüzlerine kadar pek çok olay atlatırlar. 13 yılın sonunda salınan gençler gardiyanlardan intikam almak için fırsat bulurlar.

Sleepers filmi oyuncuları