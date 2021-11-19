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Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri

Slaughterhouse Rulez filminin konusu nedir? Crispian Mills'in yönetmenliğini yaptığı filmde ne anlatılıyor? Slaughterhouse Rulez filminin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!

19 Kasım 2021 Cuma 21:19
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
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Slaughterhouse Rulez filmi geçlik ve kampüs hayatıyla başlayan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Crispian Mills'in yönetmen koltuğunda oturduğu Slaughterhouse Rulez filminin konusu her ne kadar kampüste başlamış olsa da okulun bahçesinde inanilmaz bir şey olur ve herkesin hayatı tehlikededir. 

Sıradan bir kampüs, arkadaşlık, aşk temalarından bir anda okul bahçesinde çok büyük boyutlara sahip bir canavar belirir ve herkes bir anda bu canavarın hayatlarını ellerinden almama savaşına girişirler. 

Slaughterhouse Rulez filminin IMDb puanı 5,3 olarak belirleniyor. 

Slaughterhouse Rulez filminin oyuncu kadrosu ise Asa Butterfield, Finn Cole, Jassa Ahluwalia, Jamie Blackley, Cory Chambers, Kit Connor ve Alan Drake gibi isimlerden oluşuyor.  

Slaughterhouse Rulez filminin fragmanına ulaşmak için tıklayınız!


Son Güncelleme: 19.11.2021 21:19
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Crispian MillsSlaughterhouse Rulez OyuncularıSlaughterhouse Rulez Filmi
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