SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?

Anime diziler arasında dikkatleri kısa sürede üstüne toplayan ve hayranların merakla takip ettiği SK8 The Infinity dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Aynı zamanda dizinin konusunda araştırılanlar arasında yer alıyor.

Cumartesi günleri saat 02.00’da yayınlanan anime dizinin senaryosu Ichiro Okouchi tarafından yazılırken karakterleri Michinori Chiba tasarlıyor. Dizi müziklerini Ryo Takahashi tarafından yapılıyor. Dizi konu olarak yer altında bulunan bir madende tehlikeli bir kaykay yarışı olan S’de yakalanan ikinci sınıf bir lise öğrencisi Reki’nin hayatı anlatılmaktadır.

Aynı zamanda kaykay tutkunu Reki’ye ek olarak Kanada’dan değişim ile gelen Langa’yı konu alan dizide yer altında ki gizli ve son derece tehlikeli S yarışlarında yarışmaktadır. Olaylar Reki’nin Langa’yı S yarışlarına davet etmesi ile şekillenir.

SK8 The Infinity karakterleri

Ana karakter olan Reki kaykay tutkunu bir gençtir. Paten ve kaykay becerilerini S-Race adı verilen yarışta göstermek isteyen Reki yarışlara katılmaya başlar. Dizinin diğer ana karakteri olan Langa ise Kanada’dan gelmiş ve hayatında hiç kaykay binmemiş bir gençtir. Rakiplerini alt eden Langa’nın hayatı değişmeye başlarken Reki onun öğretmeni ve en yakın arkadaşı olacaktır.