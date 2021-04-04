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SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?

SK8 The Infinity isimli anime dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Anime hayranları, SK8 The Infinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infinity 2. sezon olacak mı? sorularını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 19:41
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
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Anime diziler arasında dikkatleri kısa sürede üstüne toplayan ve hayranların merakla takip ettiği SK8 The Infinity dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Aynı zamanda dizinin konusunda araştırılanlar arasında yer alıyor. 

Cumartesi günleri saat 02.00’da yayınlanan anime dizinin senaryosu Ichiro Okouchi tarafından yazılırken karakterleri Michinori Chiba tasarlıyor. Dizi müziklerini Ryo Takahashi tarafından yapılıyor. Dizi konu olarak yer altında bulunan bir madende tehlikeli bir kaykay yarışı olan S’de yakalanan ikinci sınıf bir lise öğrencisi Reki’nin hayatı anlatılmaktadır. 

Aynı zamanda kaykay tutkunu Reki’ye ek olarak Kanada’dan değişim ile gelen Langa’yı konu alan dizide yer altında ki gizli ve son derece tehlikeli S yarışlarında yarışmaktadır. Olaylar Reki’nin Langa’yı S yarışlarına davet etmesi ile şekillenir.  

SK8 

The

 

Infinity

 karakterleri

 

Ana karakter olan Reki kaykay tutkunu bir gençtir. Paten ve kaykay becerilerini S-Race adı verilen yarışta göstermek isteyen Reki yarışlara katılmaya başlar. Dizinin diğer ana karakteri olan Langa ise Kanada’dan gelmiş ve hayatında hiç kaykay binmemiş bir gençtir. Rakiplerini alt eden Langa’nın hayatı değişmeye başlarken Reki onun öğretmeni ve en yakın arkadaşı olacaktır. 

 9 Ocak 2021’de sezonu başlayan dizinin 2. sezonunun 2022 yılının ortasında yayınlanması bekleniyor. 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:41
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