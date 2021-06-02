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Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasında dikkat çeken yorumları ile tüm gözleri üstüne çeken Şirin Ünsal, birçok kişi tarafından merak edilirken vatandaşlar Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? gibi soruları araştırıyor. Çarpıcı yorumları ile siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan Şirin hayatı ve biyografisi haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:18
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündeminde iddialı konuşmaları ile gözleri üstüne çeken Şirin Ünal, sert ve çarpıcı konuşmaları ile vatandaşların odak noktası oldu. Birçok kişi intenette Ünal hakkında araştırmalara koyulurken bu yazımızda sizler için eğitim dolu hayatı, askeri hayatı ve siyasi hayatını konu edineceğiz. İşte Şirin Ünal’ın biyografisi

Sinop/ Ayancik 1954 yılında dünyaya gelen Ünal, Hava Pilot, Tümgeneral; Hava Harp Okulu, Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Jet pilotu, filo komutanı, NATO Karargâh Subayı, 5. Ana Jet Üs Harekât Komutanı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Müdürü olarak görev yapan Ünal, 2000 yılında tuğgeneral olurken 2004 senesinde tümgeneralliğe terfi oldu.

Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Askeri hayatı boyunca büyük başarılara imza atan saygıdeğer Ünal, aynı zamanda 24,25 ve 26.dönemde İstanbul Milletvekii oldu.

Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliği; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yapan Ünal aynı zamanda çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Orta düzeyde Fransızca bilen Ünal, evli ve 3 çocuk babasıdır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:18
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