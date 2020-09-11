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Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkındaki güncel bilgileri 11 Eylül 2020 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 13:02
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Göçmen bir aileden gelen Şirin Payzın aldığı eğitimler ile birlikte son günlerde ekranlar da en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olan Payzın, ülkemizde gazetecilik yapmaktadır.

Şirin Payzın kimdir?

1968 İstanbul doğumlu olan Şirin Payzın, gazetecidir. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Payzın, babasının izinden giderek gazeteci olmayı seçmiştir. Babası da gazeteci olan Payzın, Fransa’da eğitim almıştır. Bu sırada babasını kaybeden Payzın, eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye gelmiştir. Filoloji, Sanat Tarihi ve İşletme gibi bölümleri okuyan Payzın, New York Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Bilkent ve İstanbul Üniversitesi’nde de yüksek öğrenim gören Payzın, Büyükelçi Ali Ahmet Acet ile dünya evine girmiştir. Evliliğini bir süre sonra noktalayan Payzın, akıcı derecede İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:02
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Şirin Payzın HayatıŞirin Payzın
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