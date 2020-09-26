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Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi hakkındaki güncel bilgileri 26 Eylül 2020 Cumartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:44
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
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Göçmen bir aileden gelen Şirin Payzın aldığı eğitimler ile birlikte son günlerde ekranlar da en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olan Payzın, ülkemizde gazetecilik yapmaktadır.

Şirin Payzın kimdir?

1968 İstanbul doğumlu olan Şirin Payzın, gazetecidir. Makedon baba ve Kırım göçmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Payzın, babasının izinden giderek gazeteci olmayı seçmiştir. Babası da gazeteci olan Payzın, Fransa’da eğitim almıştır. Bu sırada babasını kaybeden Payzın, eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye gelmiştir. Filoloji, Sanat Tarihi ve İşletme gibi bölümleri okuyan Payzın, New York Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Bilkent ve İstanbul Üniversitesi’nde de yüksek öğrenim gören Payzın, Büyükelçi Ali Ahmet Acet ile dünya evine girmiştir. Evliliğini bir süre sonra noktalayan Payzın, akıcı derecede İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir.



Son Güncelleme: 26.09.2020 19:44
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