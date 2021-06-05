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Şirin Çetinel kimdir, nerede doğmuştur? Şirin Çetinel evli mi? Şirin Çetinel kaç yaşında?

Şirin Çetinel kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Şirin Çetinel’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:08
Şirin Çetinel kimdir, nerede doğmuştur? Şirin Çetinel evli mi? Şirin Çetinel kaç yaşında?
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Şirin Çetinel? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Şirin Çetinel’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Şirin Çetinel kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Şirin Çetinel’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Şirin Çetinel aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Aralık 1977'de Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Arı Koleji'nde bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından mezun oldu.

Türk sinemasının başarılı isimlerinden Nesrin Çetinel ve Tomris Çetinel'in kızı Şirin Çetinel, oyuncu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı olarak çalışmalarına devam ediyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olan Çetinel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Beni Affet dizisinde kazandı. Dizide Neriman karakterine hayat vererek tanınmaya başlamış ve bunun ardından birçok başarılı yapımda rol almıştır.

Şirin Çetinel evli mi?

Evlidir ve bu evlilikten 2 oğlu vardır.

Star TV'de yayınlanmış olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Nuran karakterini canlandırmıştır.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sergiledikleri Gözlerimi Kaparım Görevimi Yaparım oyunuyla 21. Sadri Alışık Ödülü'nde komedi ve müzikal alanında yılın en başarılı oyuncusu ödülüne layık görüldü.

2015 yılında TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çocukların büyük beğeniyle seyrettiği çizgi filmi seslendirdi. Ayrıca 2017 yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filminde rol aldı.

Oynadığı diziler ve filmler

2019 – Her Yerde Sen

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Nuran)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2014 – Beni Affet (Neriman)

Tiyatro oyunları

1. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Ankara Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

2. Haydi Karına Koş (Ankara Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

3. Karar Kimin (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

4. Kösem Sultan (Ankara Devlet Tiyatrosu) Reji Asistanı

5. Mikado’nun Çöpleri (Adana Devlet Tiyatrosu) Reji Asistanı

6. Nania Günlükleri (Ankara Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

7. Pazartesi Perşembe (Adana Devlet Tiyatrosu) Oyuncu

8. Radyo-Yu Hümayun (Ankara Devlet Tiyatrosu)

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:08
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Şirin ÇetinelDiziTiyatroOyuncuKimdirHayatı
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