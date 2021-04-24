Sinemaya tam 25 milyon liralık destek

Koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkilerken salgından en çok etkilenen sektörler arasındasektörü gelmektedir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 farklı projeye tam olarak 25 milyon Türk Lirasısağlıyor. Bu destekler Berlin film Festivali’nde altın ayı ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu‘nun Bağlılık Fikret isimli filmine, Kalandar Soğuğu filmine ve Mustafa Kara’nın Mevsimlerin Ardından isimli yeni filmine verilecek.

Bu desteklerin birçoğu uzun metrajlı sinema filmi yapımı, ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı, çekim sonrasında dağıtım ve tanıtım ile ortak yapım türlerinde bulunan 164 sinema sektör temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik denetleme kurulu tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre ilk uzun metraj film yapımına 5.250.000 Türk Lirası destek verilecek.