İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Sinemaya tam 25 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemiden dolayı büyük bir sıkıntı yaşayan sinema sektörüne tam 25 milyon TL destek sağladı. Bu desteklerin birçoğu 26 farklı projeye verildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:18
Sinemaya tam 25 milyon liralık destek
Takip Et:

Koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkilerken salgından en çok etkilenen sektörler arasında sinema sektörü gelmektedir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 farklı projeye tam olarak 25 milyon Türk Lirası destek sağlıyor. Bu destekler Berlin film Festivali’nde altın ayı ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu‘nun Bağlılık Fikret isimli filmine, Kalandar Soğuğu filmine ve Mustafa Kara’nın Mevsimlerin Ardından isimli yeni filmine verilecek.

Bu desteklerin birçoğu uzun metrajlı sinema filmi yapımı, ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı, çekim sonrasında dağıtım ve tanıtım ile ortak yapım türlerinde bulunan 164 sinema sektör temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik denetleme kurulu tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre ilk uzun metraj film yapımına 5.250.000 Türk Lirası destek verilecek.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SinemaDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
Günlük burç yorumları; 25 Nisan 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 25 Nisan 2021 Pazar burç yorumları
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?

Popüler Haberler

Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe Akman karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı nedir? Sude Zülal Güler nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Dilek (Gülsim Ali İlhan) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli nerelidir?
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2021 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Malta asgari ücret ne kadar? 2021 Malta yaşam şartları nasıl?
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli yaşı kaç?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sabah kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Asuman kimdir? Hazal Çağlar biyografisi
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.