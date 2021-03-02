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Sinema salonlarının ve tiyatroların açılacağı tarih belirlendi mi? 2021 yılı içerisinde mevcut durumda sinemalar açılacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 bir anlamda yaşam standartlarımı düşürmeye neden oldu? Bunun yanı sıra birçok işletmeler gibi faaliyet gösteremez hale geldi. Peki, yeni normal döneme geçtiğimiz şu süreçte sinema ve tiyatroların açılacağı tarih belirlendi mi?

02 Mart 2021 Salı 19:09
Sinema salonlarının ve tiyatroların açılacağı tarih belirlendi mi? 2021 yılı içerisinde mevcut durumda sinemalar açılacak mı?
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Sinemalar ne zaman açılacak?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında sinemalar ve tiyatrolar hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.

1 Mart'a kadar uzatılmıştı

Son olarak yapılan durumda İçişleri Bakanlığı doğrultusunda 81 ilin valiliğine ek bir yazı göndererek 31 Aralık’a kadar aktif durumuna ara verilmişti. Bu süreç virüsün seyrine göre 1 Mart’a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı öndeliğinde dün yapılan kabine toplasında alınan kararlar Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterecekti. Çok yüksek riskli illerde kapalı kalmaya devam edeceği aktarılmıştı. Bunların yanı sıra Düşük ve orta riskli illerde halı saha ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler 09.00-19.00 saatleri aralığında faaliyetlerine kaldığı yerden devam edileceği bildirilirken yüksek riskli illerde durumun tam tersi hala kapalı kalma süresi uzatılacağı söylendi. Bunlara yönelik açıklamalar yapılırken sinema ve tiyatrolar hakkında hiçbir şey söylenmedi.

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:09
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KoronavüsüsüSalgınPandemiSinemaTiyatroSanat
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