Sinema salonlarının ve tiyatroların açılacağı tarih belirlendi mi? 2021 yılı içerisinde mevcut durumda sinemalar açılacak mı?

Sinemalar ne zaman açılacak?
Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında sinemalar ve tiyatrolar hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.
1 Mart'a kadar uzatılmıştı
Son olarak yapılan durumda İçişleri Bakanlığı doğrultusunda 81 ilin valiliğine ek bir yazı göndererek 31 Aralık’a kadar aktif durumuna ara verilmişti. Bu süreç virüsün seyrine göre 1 Mart’a kadar uzatıldı.
Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekildeydi:
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."
Son Güncelleme: 02.03.2021 19:09