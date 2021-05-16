Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları

2006 yılında vizyona giren yerli filmi Sınav televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği Sınav filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bir grup gencin sınava hazırlık aşamasında hazırladıkları tehlikeli planın anlatıldığı film bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Sınav filmi konusu
Sınav oyuncuları
Sınav filminin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Rüya Öner gibi isimlerin yanı sıra Hümeyra, Atan Erkekli, Güven Kıraç ile dünyaca ünlü oyuncu Jean- Claude Van Damme yer almaktadır.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59