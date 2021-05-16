Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları

2006 yılında vizyona giren yerli filmi Sınav televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği Sınav filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bir grup gencin sınava hazırlık aşamasında hazırladıkları tehlikeli planın anlatıldığı film bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Sınav filmi konusu

Sınav oyuncuları

Sınav stresiyle mücadele eden bir grup genç sınav sistemini eleştirmektedir. Gamze, Uluç, Kaan, Mert ve Sinan adında lise son sınıf öğrencileri sınava hazırlandıkları süre içerisinde aile baskısı ve sınav stresini en sert şekilde yaşamaktadır. Gençler bu stresten kurtulmak için sınav sorularını çalmak adına tehlikeli bir plan yapar. Okuldaki sınav puanlarını yükselten gençler şimdi de ÖSS soru bankasına girerek sınav sorularını almaya çalışacaktır.

Sınav filminin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Rüya Öner gibi isimlerin yanı sıra Hümeyra, Atan Erkekli, Güven Kıraç ile dünyaca ünlü oyuncu Jean- Claude Van Damme yer almaktadır.