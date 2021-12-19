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Sınav filmi konusu ne? Sınav filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yayınlandığı dönem çok beğenilen Sınav filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yerli komedi türündeki Sınav filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sınav mağduriyetini konu edinen Sınav filmi izleyici karşısına çıkacak.

19 Aralık 2021 Pazar 20:26
Sınav filmi konusu ne? Sınav filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı Sınav filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan ve Rüya Önal gibi isimlerin yer aldığı Sınav filmi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin durumunu konu ediniyor.

Sınav filmi konusu ne?

Türkiye’de eğitim sistemini esprili bir dille eleştiren Sınav filminde bir grup lise son sınıf öğrencisi gelecek kaygısı ve üzerlerindeki aile baskısı nedeniyle üniversite sınavının sorularını çalmaya karar verir. Ekip bu zorlu iş için plan yapar ve okuldaki soruları çalmak için bu işin uzmanından yardım alır.

Sınav filmi oyuncu kadrosu

Sınav filminin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Rüya Önal, Caner Özyurtlu, Volkan Demirok yer alırken bu isimlere dünyaca ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme eşlik etmektedir.


Son Güncelleme: 19.12.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
SınavJean Claude Van Damme
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