Sina Özer FOX TV Sen Çal Kapımı kadrosuna katıldı

Sina Özer Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosunda!

MF Yapım’ın yapımcılığını yaptığı, Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları arasında Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan bulunuyor. Dizinin oyuncuları arasında Sina Özer’de dahil oldu. 4N1K;İlk Aşk ve 4N1K;Yeni Başlangıçlar dizilerinde oynayan Sina Özer’in oynayacağı karakter henüz belirlenmedi. Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonu ile 9 Haziran tarihinde Fox TV ekranlarında olacak.