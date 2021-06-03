İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Sina Özer FOX TV Sen Çal Kapımı kadrosuna katıldı

Fox Tv ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dizinin yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak olan Sina Özer, hayranlarını ve dizi severleri meraklandırdı. Fox TV ekranlarında izleyeceğimiz Sina Özer'in hangi karaktere hayat vereceği de merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Sina Özer FOX TV Sen Çal Kapımı kadrosuna katıldı
Takip Et:

Sina Özer Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosunda!

MF Yapım’ın yapımcılığını yaptığı, Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları arasında Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan bulunuyor. Dizinin oyuncuları arasında Sina Özer’de dahil oldu. 4N1K;İlk Aşk ve 4N1K;Yeni Başlangıçlar dizilerinde oynayan Sina Özer’in oynayacağı karakter henüz belirlenmedi. Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonu ile 9 Haziran tarihinde Fox TV ekranlarında olacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sina ÖzerSen çal KapımıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye kimgelecek?
Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye kimgelecek?
Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu ve oyuncuları
Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 3 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
3 Haziran 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Haziran 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Haziran 2021 Perşembe
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizisi reytingleri
Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu mu? Ada Masalı dizisi yayın tarihi
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2021 yılında var mı?
3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.