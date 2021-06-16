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Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Simge Günsan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Simge Günsan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:26
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Avustralya’da 23 Ocak 1998 tarihinde doğan Simge Günsan yaşamını Türkiye’de devam ettirmektedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Simge Günsan 2011 yılında hem uyarladığı hem de oynadığı tiyatro oyuncu Macbeth Mutfakta ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Simge Günsan, Çok Soğuk tiyatro oyununda Sahne Teknisyeni, Üç Kız Kardeş’te oyuncu, Circus D’arc oyununda oyuncu, proje tasarım ve uyarlayan, Tahir ile Zühre ve Koridor tiyatro oyunlarında ise sahnede yer almıştır. 2019 yılınsa Shoew TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programına dahil olan Simge Günsan programda oynana skeçlerde ki Suzan karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.  


Son Güncelleme: 16.06.2021 19:26
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