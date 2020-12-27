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Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu

Simay Barlas yeni dizisi nedir, kiminle hangi projede yer alacak soruları merak ediliyordu. Güzel oyuncu Simay Barlas’ın yeni dizisi belli oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 18:22
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
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Son dönemin en popüler isimlerinden biri de güzel oyuncu Simay Barlas oldu. Güzel oyuncunun yeni projesi merak edilirken, oyuncun hayranları yeni dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

5 Mayısıs 1998 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim almıştır. 2013 yılında Paramparça adlı diziyle ilk kamera karşısına gelen genç oyuncu ardından Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır. 22 yaşındaki oyuncu kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve genç yaşına rağmen adını duyurmayı başardı. Barlas, dizilerin yanı sıra Dijital Esaret adlı filmde de yer almıştır.

Genç oyuncu yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı dizisinde yer alacak. Bir Annenin Günahı dizisi 2021-2021 sezonunda ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Simay BarlasBir Annenin GünahıDizi
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