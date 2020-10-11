İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam mücadelesi! 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam...
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...

Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 06:32
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?
Takip Et:

Yeni sezona hazırlanan Beni Bırakma adlı dizide Sıla karakterinin yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarında görülmeyen karakterin bu sezon dizide yer almayacağı düşünülüyor.

Beni Bırakma Sıla (Sude Doğar) diziden çıktı mı, neden yok?

Yeni sezona farklı bir senaryo ile hazırlanan Beni Bırakma dizisinde Sıla karakterinin yeni sezonda yer almayacağı duyuruldu. Dizinin başrolünde bulunan Sude Doğar’ın diziden ayrıldığı açıklanırken, yeni sezonda yeni karakterler ile dizinin devam edeceği belirtildi.

Beni Bırakma Sıla diziye geri gelecek mi?

Yeni sezonda farklı bir senaryo ile ilerlemeyi hedefleyen Beni Bırakma ekibi, bu yenilik ile birlikte Sıla karakteri ile yola devam etmeyecek. Dizide yeni karakterlerin ve oyuncuların boy göstermesi beklenirken izleyiciler tarafından Sude Doğar’ın dizide boy göstermesi istenmesi halinde dizi ekibine Sude Doğar’ın tekrar dahil edilmesi de mümkün gözüküyor.

Beni Bırakma Sıla (Sude Doğar) kimdir?


1997 Ankara doğumlu olan Sude Doğar, oyunculuk eğitimini Ankara’da bulunan Yetenek Evi’nde almıştır. Zumba ve latin danslarını bilen güzel oyuncu, gitar çalmayı da bilmektedir. Beni Bırakma dizisi ile tanınan Doğar, 3 yıldır dizinin başrolünde bulunmaktadır.

Sude Doğar yeni bir dizide oynayacak mı?

Beni Bırakma dizisi ile adını duyurmayı başaran genç oyuncu Sude Doğar’ın yeni bir proje ile ekranlarda olup olmayacağı bilinmemektedir. Oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alan oyuncunun bu sezon olmasa bile gelecek sezonlarda yeni dizilerde boy göstermesi bekleniyor.

Beni Bırakma yeni Sıla karakteri kimdir? Edanur Gülbudak

Sude Doğar’ın Beni Bırakma dizisinden ayrılmasının ardından yeni Sıla karakterini Edanur Gülbudak’ın canlandıracağı açıklandı. İlk defa bir dizi projesinde yer alacak genç oyuncu, aldığı oyunculuk eğitimlerini ilk defa sergileme şansı bulacak.



Son Güncelleme: 11.10.2020 06:32
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı
Çocukluk dizisinde Mozi karakterini çocuk oyuncu Kübra Süzgün canlandırıyor
Çocukluk dizisinde Mozi karakterini çocuk oyuncu Kübra Süzgün canlandırıyor
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor

Popüler Haberler

Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2020
Nasıl erken emekli olunur? 2020 Erken emeklilik şartları nelerdir?
SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2020
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2020
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2020 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?
Fox Tv Savaşçı dizisi final mi yapacak? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Zeytinli Rock Festivali nerede düzenleniyor? hangi gün hangi gruplar çıkıyor? 2019 Zeytinli Rock Festivali konser ve etkinlik programı
TRT1 Mesnevi'den Hikayeler programı sunucusu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nerelidir?
Tapu devir işlemlerinde kimler ne kadar masraf ödeyecek? Tapu harçları 2020 ne kadar? Tapu döner sermaye bedeli
Fıratın doğusuna yapılan Operasyonun adı ‘Barış Pınarı’ mı?
Kuruluş Osman Nizamettin kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Dondurulmuş instagram hesabımı açamıyorum, ne yapabilirim? 2020
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2020 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.