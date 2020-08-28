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Sıla Beni Bırakma dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Sude Doğar yok mu, neden veda etti?

Sıla Beni Bırakma dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Sude Doğar yok mu, neden veda etti? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 28.08.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:19
Sıla Beni Bırakma dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Sude Doğar yok mu, neden veda etti?
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Yeni sezona hazırlanan Beni Bırakma adlı dizide Sıla karakterinin yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarında görülmeyen karakterin bu sezon dizide yer almayacağı düşünülüyor.

Beni Bırakma Sıla (Sude Doğar) diziden çıktı mı, neden yok?

Yeni sezona farklı bir senaryo ile hazırlanan Beni Bırakma dizisinde Sıla karakterinin yeni sezonda yer almayacağı duyuruldu. Dizinin başrolünde bulunan Sude Doğar’ın diziden ayrıldığı açıklanırken, yeni sezonda yeni karakterler ile dizinin devam edeceği belirtildi.

Beni Bırakma Sıla diziye geri gelecek mi?

Yeni sezonda farklı bir senaryo ile ilerlemeyi hedefleyen Beni Bırakma ekibi, bu yenilik ile birlikte Sıla karakteri ile yola devam etmeyecek. Dizide yeni karakterlerin ve oyuncuların boy göstermesi beklenirken izleyiciler tarafından Sude Doğar’ın dizide boy göstermesi istenmesi halinde dizi ekibine Sude Doğar’ın tekrar dahil edilmesi de mümkün gözüküyor.

Beni Bırakma Sıla (Sude Doğar) kimdir?


1997 Ankara doğumlu olan Sude Doğar, oyunculuk eğitimini Ankara’da bulunan Yetenek Evi’nde almıştır. Zumba ve latin danslarını bilen güzel oyuncu, gitar çalmayı da bilmektedir. Beni Bırakma dizisi ile tanınan Doğar, 3 yıldır dizinin başrolünde bulunmaktadır.

Sude Doğar yeni bir dizide oynayacak mı?

Beni Bırakma dizisi ile adını duyurmayı başaran genç oyuncu Sude Doğar’ın yeni bir proje ile ekranlarda olup olmayacağı bilinmemektedir. Oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alan oyuncunun bu sezon olmasa bile gelecek sezonlarda yeni dizilerde boy göstermesi bekleniyor.

Beni Bırakma yeni Sıla karakteri kimdir? Edanur Gülbudak

Sude Doğar’ın Beni Bırakma dizisinden ayrılmasının ardından yeni Sıla karakterini Edanur Gülbudak’ın canlandıracağı açıklandı. İlk defa bir dizi projesinde yer alacak genç oyuncu, aldığı oyunculuk eğitimlerini ilk defa sergileme şansı bulacak.



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:19
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devran 2020-08-24 17:44:40

arkadaşlar neden sıla neden yok yEni sezonda

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