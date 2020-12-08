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Sihirli Annem'in yeni versiyonunda Eda kim olacak? Defne Joy Foster'ın yerine gelen isim

Exxen platformunda Sihirli Annem'in yeni versiyonu yayınlanmaya hazırlanıyor. 2021 yılında yayınlanacak olan dizide eski diziden hiçbir oyuncu yer almayacak. 2011'de yaşamını yitiren Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterini Bahar Şahin canlandıracak.

08 Aralık 2020 Salı 16:28
Sihirli Annem'in yeni versiyonunda Eda kim olacak? Defne Joy Foster'ın yerine gelen isim
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yeni bir dizi film platformu olan Exxen’de 2000’li başlarında çekilen ve özellikle çocukların severek izlediği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu yayınlanacak. 2021 yılında yayınlanacak olan dizide eski versiyondan herhangi bir isim yer almayacak. Eskiden oynayan oyuncuların yerini yeni isimler alacak.

2 sezon sürecek olan dizide Eda karakterinin yerine kimin yer alacağı ise merak ediliyor. Dizide Betüş’ün kardeşi ve Toprak’ın annesi olan Eda da onlar gibi peridir. Geçmişte Eda karakterini Defne Joy Foster canlandırıyordu.

Defne Joy Foster Kimdir?

1975 yılında Adana’da dünyaya gelen Defne Joy Foster oyunculuk, DJ’lik, görüntü yönetmenliği ve sunuculuk yapmıştır. 2011 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Foster, Ruhsar, Beyaz Yalanlar, Dadı, Sihirli Annem, Selena ve Hayal ve Gerçek dizilerinde rol almıştır.

Yeni Eda’yı Kim Canlandıracak?

Sihirli Annemin yeni versiyonunda Eda karakterine kimin hayat vereceği belli oldu. Dizide Eda karakterine Bahar Şahin hayat verecek.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:28
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Anahtar Kelimeler:
SihirliannemEda
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