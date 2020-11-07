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Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!

2003'de yayınlanmaya başlayan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in yeni versiyonunun çekileceği konuşulurken dizinin çekileceğinden haberi olmayan eski oyuncular, sosyal medya hesaplarından sitem dolu sözlerde bulundular.

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:51
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
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2000’lerin başında yayınlanmaya başlayan ve özellikle genç ve çocukların bir dönem severek izlediği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonun çekileceği ve bu yeni versiyonun Acun Ilıcalı’ya ait yeni bir platform olacak olan Exxen’de yayınlanacağı duyurulmuştu.  Dizinin oyuncuları  İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jess Molho,, Michele Cedolin, Jennifer Boyner ve Şahap Sayılgan sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yeni diziden haberleri olmadığını kimsenin onlara teklifte bulunmadıklarını açıkladılar.

İşte o açıklama..


Sihirli Annem Konusu

Başrollerinde İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın rol aldığı dizide Betüş ve Sadık’ın evlenmesine karşı olan Betüş’ün annesi Dudu’nun onları ayırmaya çalışması anlatılmaktadır. Kendi kocasını köpeğe çeviren Dudu, Betüş ve Sadık’ı ayırmak için elinden geleni yapsa da birbirlerine çok aşıklardır.



Son Güncelleme: 07.11.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
SihirliannemExxen
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