Sihirli Annem neden yayınlanmıyor?

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alandizisi yenidenekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Sihirli Annem hafta içi her gün saat 11:00’da ekranlara gelecek. Ancak dizi bugün yayınlanması gerekirken yayın akışından kaldırıldı. Vatandaşlarımız dizinin neden yayınlanmayacağını merak ediyor.

Sihirli Annem dizisinin yayından kaldırılma sebebinin yeni başlayan bir dizi olan Yeni Hayat dizisinin ekranlara gelmesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü o saatte yayın akışında Yeni Hayat dizisi var.

Sihirli Annem Oyuncuları