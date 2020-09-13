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Sihirli Annem neden yayınlanmıyor?

Bir zamanların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisi uzun zaman önce sona ermişti. Kanal D yönetimi dizinin yeniden yayınlanacağını duyurdu. Vatandaşlarımıza sevilen dizi Sihirli Annem’in neden bittiğini merak ediyor.

13 Eylül 2020 Pazar 13:37
Sihirli Annem neden yayınlanmıyor?
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Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisi yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Sihirli Annem hafta içi her gün saat 11:00’da ekranlara gelecek. Ancak dizi bugün yayınlanması gerekirken yayın akışından kaldırıldı. Vatandaşlarımız dizinin neden yayınlanmayacağını merak ediyor.

Sihirli Annem dizisinin yayından kaldırılma sebebinin yeni başlayan bir dizi olan Yeni Hayat dizisinin ekranlara gelmesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü o saatte yayın akışında Yeni Hayat dizisi var.

Sihirli Annem Oyuncuları

  • İnci Türkay-Betüş
  • Şahap Sayılgan -Sadık
  • Nevra Serezli -Dudu
  • Ebru Karanfilci -Genç Dudu
  • Metin Serezli -Taci (seslendirme)
  • Gül Onat Perihan- Defne Joy Foster -Eda
  • Buğra Özmüldür -Cem
  • Gizem Güven -Ceren
  • Zeynep Özkaya -Çilek
  • Jess Molho -Yavuz
  • Ayşen İnci- Periliçe
  • Jennifer Boyner -Toprak
  • Süeda Çil -Firuze
  • Damla Ersubaşı -Tuğçe
  • Tiraje Başaran- Pakize
  • Ayla Arslancan -Peri Nine
  • Uğur Kurul -Barış
  • Zuhal Topal -Suzan
  • Suat Sungur -Avni
  • Lale Oraloğlu -Merzuka
  • Oğuz Oktay -İbrahim Amca
  • Kübra Özmüldür- Pera
  • Merve Ateş- Eda (küçük)


Son Güncelleme: 13.09.2020 13:37
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Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemKanal DDudu
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