Sihirli Annem neden yayınlanmıyor?

Sihirli Annem dizisinin yayından kaldırılma sebebinin yeni başlayan bir dizi olan Yeni Hayat dizisinin ekranlara gelmesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü o saatte yayın akışında Yeni Hayat dizisi var.
Sihirli Annem Oyuncuları
- İnci Türkay-Betüş
- Şahap Sayılgan -Sadık
- Nevra Serezli -Dudu
- Ebru Karanfilci -Genç Dudu
- Metin Serezli -Taci (seslendirme)
- Gül Onat Perihan- Defne Joy Foster -Eda
- Buğra Özmüldür -Cem
- Gizem Güven -Ceren
- Zeynep Özkaya -Çilek
- Jess Molho -Yavuz
- Ayşen İnci- Periliçe
- Jennifer Boyner -Toprak
- Süeda Çil -Firuze
- Damla Ersubaşı -Tuğçe
- Tiraje Başaran- Pakize
- Ayla Arslancan -Peri Nine
- Uğur Kurul -Barış
- Zuhal Topal -Suzan
- Suat Sungur -Avni
- Lale Oraloğlu -Merzuka
- Oğuz Oktay -İbrahim Amca
- Kübra Özmüldür- Pera
- Merve Ateş- Eda (küçük)
Son Güncelleme: 13.09.2020 13:37