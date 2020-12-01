Sihirli Annem Eda yı kim canlandıracak? Sihirli Annem Defne Joy Foster'ın rolünü kimin oynayacak?

2000 li yıllarda ekranlarda ailemizden birisi haline gelen dizi Sihirli Annem yeniden başlıyor. TV8 kanal sahibi Acun Ilıcalının önderliğinde kurulan Exxen adlı dijital platformda izleyicileri ile buluşacak olan dizi Sihirli Annem kadrosundan Eda karakterini yani Defne Joy Fosterin yerine geçecek kişi açıklandı. Eda karakterini Tara Mcmillen canlandıracak.

Acun Ilıcalının yeni yeni adım attığı dijital platformlar şimdiden ilgi çekmeye başladı. Exxen adlı programın yayın hayatına geçmesi için çalışmalar devam etmekte. Exxen de yer alacak diziler arasında Sihirli Annem dizisi de yeniden sevenleri ile buluşturulacaktır.

1 Ocak 2021 tarihinde Exxen adlı dijital platformu hayata geçirmeyi planlayan Acun Ilıcalı, Sihirli Annem dizisinin yeni çekilecek olan bölümlerinde kadroya dahil olacak isimleri açıkladı. Dizide rol alacak yeni isimler arasında Nergis Kumbasar, Emre Altuğ, Lale Başar, Açelya Topaloğlu, Eylem Yıldız, Hande Katipoğlu ve Bülent Seyran bulunuyor.

Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncularından Defne Joy Foster geçmiş yıllarda ani ölümüyle gündeme gelmişti yerine kimin rol alacağı oldukça merak konusu haline gelmekte. Nihayet Eda karakterini canlandıracak kişi açıklandı; Tara Mcmillen eda karakterine hayat verecektir.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Sihirli Annem'in yeni Eda'sı Tara Mcmillen oldu.

Çocukların gönlünü taht eden dizinin devamının çekilecek olması özellikle evde geçirdiğimiz bu dönemde moral olarak akıllarda iyi bir etki bırakacağı düşünülmekte.