İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Sihirli Annem dizisinin Eda'sı Tara Mcmillan'ın hayat hikayesi!

Sihirli Annem dizisinin Eda'sı Tara Mcmillan'ın hayat hikayesi! haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 29 Mart 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Sihirli Annem dizisinin Eda'sı Tara Mcmillan'ın hayat hikayesi! haberi için 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 22:53
Sihirli Annem dizisinin Eda'sı Tara Mcmillan'ın hayat hikayesi!
Takip Et:

Acun Ilıcalı’ya ait olan ve yeni yılda izleyicilerle bulaşacak olan dijital dizi film izleme platformu Exxen’de yayınlanacak yapımlardan birisi de 2000’li yılların başında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu olacak. Dizinin yeni versiyonunda eski diziden herhangi bir oyuncu yer almazken yerine yeni oyuncular yer alacak.

2011 yılında hayatını kaybeden dizinin Eda’sı Defne Joy Foster’ın yerine kimin rol alacağı ise en merak edilen karakterlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Sihirli Annem’de Eda karakterini Defne Joy Foster’a oldukça benzeyen Tara McMillan canlandıracak.

Sihirli Annem Eda Kimdir?

Sihirli Annem dizisinde Eda, kendi gibi peri olan Betüş’ün kız kardeşi ve Dudu’nun kızıdır.

Tara McMillan Kimdir?

Dizide Eda karakterine hayat veren Tara Mcmillan, Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunudur. 2019 yılında mezun olan genç oyuncu bu zamana kadar tiyatro oyunlarında rol almıştır. Instagram hesabı @tramcmlln olan Mcmillan’ın ilk oyunculuk deneyimi ise Sihirli Annem olacaktır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 22:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EdaSihirliannem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jason Statham filmi Wrath of Man fragmanı yayınlandı
Jason Statham filmi Wrath of Man fragmanı yayınlandı
Uyanış Büyük Selçuklu Livya öldü mü?
Uyanış Büyük Selçuklu Livya öldü mü?
Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Erdal Özyağcılar neden ayrılıyor?
Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Erdal Özyağcılar neden ayrılıyor?
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
Çukur dizisinde Masal kimdir?
Çukur dizisinde Masal kimdir?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisinin Eda'sı Tara Mcmillan'ın hayat hikayesi!
Bim'de satılacak Miele süpürge nasıl, alınır mı?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Ücretsiz kahve bayiliği veren firmalar 2021
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmenin anlamları
Rüyada üzüm yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm yemek görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin anlamları
Rüyada incir yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada incir yemek görmek rüyasının tabiri
Rüyada kuzu görmek anlamı ve yorumu
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmenin anlamları
Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Yasak Elma Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya biyografisi
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisindeki Hamza karakteri kimdir?
Vakıfbank'tan kredi kartı borçları için 12 ay ertelemeli 20.000 TL kredi imkanı
TV'de 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Kırmızı illerde kafe ve restoranlarda oturmak yasaklandı mı? Lokanta ve cafelerde sadece paket servis mi olacak?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Kırmızı illerde yeni gelen yasaklar neler?
Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.