İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari nereli, yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gündeme gelen Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari nereli, yaşı kaç? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 01-07-2021 tarihli haberimizde Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari nereli, yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 19:17
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

SİHİRLİ ANNEM’İN YENİ ÇİLEK’İ BELİNAY SÜVARİ OLDU

Sihirli Annem dizisinin yenilenen sezonunda Çilek’ i canlandıracak yeni oyuncu açıklandı. Çilek karakterine hayat verecek oyuncunun adı ise Belinay Süvari’dir. Belinay seneler önce Zeynep Özkaya’nın canlandırdığı çilek karakterini canlandıracak. Bilindiği gibi Sihirli Annem, EXXEN platformunda yayınlanmak üzere tekrar çekilecek ve 2021 senesinde yayın hayatına yeni kadrosu ile başlayacak. Sihirli Annem dizisi ise Belinay Süvari’ nin yer aldığı ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi olacak.

 

 

Yenilenen Sihirli Annem dizisinde, Tuğçe adlı karaktere Nisa Sofiya Aksongur, Ceren karakterine hayat verecek olan oyuncunun adı ise Cemre Demircan’ dır. Cem karakteri Egemen Uysal tarafından canlandırılacak..

 

 

Belinay Süvari

Çocuk oyuncu dünyaya 2017 senesinde gözlerini İzmir’ de dünyaya açmıştır. Kendisi İzmir Güzeli Oyuncu Ajansına kayıtlı bir oyuncudur.    Oyuncu seçmelerine katılmadan önce ise çocuk model olarak kamera karşısında bulunan Belinay Süvari, ilk oyunculuk deneyimi olan Çilek karakterine hazırlanmaktadır. Kendisi 2021 senesi itibari ile 3 yaşındadır.

 

 

 


Son Güncelleme: 01.07.2021 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenSihirli Annem EXXENYeni Sihirli AnnemSihirli Annem ÇilekSihirli Annem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?

Popüler Haberler

Selin Şekerci aşk iddialarını doğruladı: “Haberler doğru”
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin anlamı
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Hazal Çamlıdere kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Çamlıdere evli mi? Hazal Çamlıdere kaç yaşında?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Salman Khan kimdir, nerede doğmuştur? Salman Khan evli mi? Salman Khan kaç yaşında?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.