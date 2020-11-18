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Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler rol alacak?

Bir zamanların en çok izlenilen dizilerinden birisi olan Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu ve yeni yeni ismini duyurmaya başlayan Exxen platformu aracılığı ile Sihirli Annem dizisi yeniden başlayacak. Peki Sihirli Annem dizisinde kimler yer alacak? Dizi ne zaman başlayacak?

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:03
Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler rol alacak?
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Sihirli Annem 2021 Oyuncu Kadrosu Karakterleri

Süreç Film, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen de yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisinin yapımcılığını üstlenecek, yönetmenliğini ise Başak Soysal üstlenecek. Gamze Özer, Sihirli Annem dizisinin senaryosunu kaleme almaktadır. Dizide yer alan oyuncularla ilgili araştırma ve tartışma devam ediyor. Yeni oyuncular, Sihirli Annem ​​dizisinin 2021 yeni versiyonunda yer alacak. Tema aynı, ancak 2021'e uyarlanacak. Sihirli Annem 2021 versiyonunun oyuncu kadrosunu sizlerle paylaşacağız. Sihirli Annem dizisinin yeni oyuncuları sizlerle olacak.

Sihirli Annem Dizisi Oyuncu Kadrosu

Nergis Kumbasar- Dudu,

Lale Başar- Perihan

Nergis Kumbasar- Dudu

Nergis Kumbasar, Sihirli Annem dizisinde Dudu karakterini yeniden canlandıracak. Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinin önce ki bölümlerinde Dudu rolünü oynayan isimdir. Nergis Kumbasar, 2021 Sihirli Annem dizisinde Dudu rolünü oynayacak. Dudu, kızı Betüş'ü kocası Sadık'tan ayırmak için çeşitli büyüler kullanan bir annedir. Aynı zamanda kendi kocası bir insandı ve karısı Taci'yi kendini aldattığı için bir köpeğe çevirerek kendisine mahkum bırakmıştı.


Nergis Kumbasar 1963 doğumludur, üniversiteden ayrıldı ve İstanbul'da model olarak çalışmaya başladı. İlk olarak 1985 yılında Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisinde yer almıştır. Nergis Kumbasar, son yıllarda "Kiralık Aşk", "Acemi Cadı", "Darısı Başımıza" gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Nergis Kumbasar instagram hesabı https://www.instagram.com/nergiskumbasar/

Lale Başar- Perihan

Lale Başar, Sihirli Annem de Perihan karakterine hayat verecek. Sihirli Annem dizisinde Perihan rolünü Gül Onat canlandırmaktaydı. Sihirli Annem 2021'de Perihan Lale Başar oldu. Perihan, peri hanı yani başı anlamına gelir. Perihan, Dudu'nun en yakın arkadaşıdır aynı amanda onu uyaran ve cezalandıran peri hanıdır. Bu yüzden Dudu ile tartışmaya devam etmesine rağmen en zor anlarında yanındaydı.

Lale Başar, 1964 yılında Ordu'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu. O zamana kadar Lale Başar birçok oyun, dizi ve filmde rol almış ve birçok ödül kazanmıştır. Lale Başar son yıllarda yer aldığı dizi ve filmler; Deniz yıldızı, Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır, Yeni Gelin, Leke, Bay Yanlış. En son rolü Bay Yanlış dizisiydi, reytinglerinin az olması nedeniyle erken final yaptı.

Sihirli Annem 2021 Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sihirli Annem 2021, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, 2021 yılında yayınlanmaya başlayacak olan Exxen online platformunda yayın hayatına girecek. 2021 yılının ilk aylarında yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisi Exxen platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

Sihirli Annem 2021 Kaç Bölüm Sürecek, Ne Zaman Bitecek?

My Magic Mom 2021 serisi 2 sezon olarak yayınlanması düşünülüyor ve 10 bölüm sürecektir. Yani Sihirli Annem dizisi EXXEN'de toplam 20 bölüm ile yayınlanmaya başlayacak. İki sezon sonra finale çıkacak olan Sihirli Annem dizisi, çok sevilirse ve yeniden yayın isterse yeni bir sezon çekebilir.

Sihirli Annem 2020 Ne Zaman Yayınlanacak?

Sihirli Annem 2021, EXXEN çevrimiçi platformunda yayın hayatına başlayacak. Oyuncu arayışlarının sonuna yaklaşılan Sihirli Annem dizisi 2020'nin son aylarında çekilecek ve Ocak veya Şubat ayında yani 2021'in ilk aylarında başlayacak



Son Güncelleme: 18.11.2020 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemExxenAcun Ilıcalı
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