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Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan Sihirli Annem televizyon ekranlarına geri dönüyor. Efsanevi dizinin yeni oyuncuları ile birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacağı ifade edildi...

13 Aralık 2020 Pazar 23:26
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
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Bir dönemin en çok izlenen ve özellikle 90’larda doğmuş olan kişiler tarafından çok sevilen Sihirli Annem dizisiyle ilgili güzel haber verildi. Yayınlanan onlarca bölümü ile zamanında reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinin yeniden televizyon ekranlarına döneceği ifade edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin yeniden çekilecek. Ilıcalı’nın küçük kızı Melisa’nın Sihirli Annem dizisini çok sevdiğini ve diziyi daha çok izlemek istediği için sahibi olduğu Exxen dijital medya platformunda diziye yönelik bir projeyi yeniden hayata geçireceği bildirildi. Acun Ilıcalı Exxen isimli uygulamayı, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix’e rakip olarak ortaya koymuştu. Görünüşe göre Sihirli Annem dizisi de bu platform kapsamında yayınlanmaya başlayacak.

Diğer yandan geçmişte yayınlanan Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular, Acun Medya tarafından kendilerine böyle bir diziyle alakalı teklif yapılmadığını ifade ettiler. Geçtiğimiz senelerde yayınlanan Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosunda, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Jennifer Boyner, Buğra Özmüldür, Jess Molho, Zuhal Topal, Suat Sungur, Gül Onat, Zeynep Özkaya, Nevra Serezli, Gizem Güven, Damla Ersubaşı yer alıyordu.

Sihirli Annem Yeni Oyuncuları

Eski oyuncuların diziden haberlerinin olmadığının öğrenilmesi sonrasında gözler dizide oynayacak olan yeni oyunculara çevrildi. Elde edilen bilgilere göre dizide Betüş karakterini Açelya Topaloğlu, Sadık karakterini Emre Altuğ, Dudu karakterini Nergis Kumbasar ve Periliçe karakterini ise Lale Başar canlandıracak. Oyuncu kadrosuyla ilgili çalışmaların devam ettiği biliniyor. Dizinin yeni oyuncuları belli oldukça sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.12.2020 23:26
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıSihirli Annem
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