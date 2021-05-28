İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Tara Mcmillan nereli, yaşı kaç?

Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Tara Mcmillan nereli, yaşı kaç? haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 28-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 22:57
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Tara Mcmillan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Acun Ilıcalı’ya ait olan ve yeni yılda izleyicilerle bulaşacak olan dijital dizi film izleme platformu Exxen’de yayınlanacak yapımlardan birisi de 2000’li yılların başında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu olacak. Dizinin yeni versiyonunda eski diziden herhangi bir oyuncu yer almazken yerine yeni oyuncular yer alacak.

2011 yılında hayatını kaybeden dizinin Eda’sı Defne Joy Foster’ın yerine kimin rol alacağı ise en merak edilen karakterlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Sihirli Annem’de Eda karakterini Defne Joy Foster’a oldukça benzeyen Tara McMillan canlandıracak.

Sihirli Annem Eda Kimdir?

Sihirli Annem dizisinde Eda, kendi gibi peri olan Betüş’ün kız kardeşi ve Dudu’nun kızıdır.

Tara McMillan Kimdir?

Dizide Eda karakterine hayat veren Tara Mcmillan, Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunudur. 2019 yılında mezun olan genç oyuncu bu zamana kadar tiyatro oyunlarında rol almıştır. Instagram hesabı @tramcmlln olan Mcmillan’ın ilk oyunculuk deneyimi ise Sihirli Annem olacaktır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EdaSihirliannem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Tara Mcmillan nereli, yaşı kaç?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Miele süpürge incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Rüyada ikiz bebek görmek ne demektir? Rüyada ikiz bebek görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada üzüm yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada üzüm yemek görmenin anlamları ve yorumları
Rüyada aldatılma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada aldatılma görmek rüyasının tabiri
Rüyada incir yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada incir yemek görmek rüyasının tabiri
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin anlamı
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmenin anlamı
Fenerbahçe'den Perotti gelişmesi devam ediyor
Müge Anlı Fatma Öz bulundu mu?
Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz nerelidir?
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Akrep dizisi Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Akrep dizisi Berna kimdir? Gerçek adı nedir? Başak Daşman nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.