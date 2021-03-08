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Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari yaşı ve oynadığı diziler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari yaşı ve oynadığı diziler hakkındaki güncel bilgileri 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:09
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari yaşı ve oynadığı diziler
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SİHİRLİ ANNEM’İN YENİ ÇİLEK’İ BELİNAY SÜVARİ OLDU

Sihirli Annem dizisinin yenilenen sezonunda Çilek’ i canlandıracak yeni oyuncu açıklandı. Çilek karakterine hayat verecek oyuncunun adı ise Belinay Süvari’dir. Belinay seneler önce Zeynep Özkaya’nın canlandırdığı çilek karakterini canlandıracak. Bilindiği gibi Sihirli Annem, EXXEN platformunda yayınlanmak üzere tekrar çekilecek ve 2021 senesinde yayın hayatına yeni kadrosu ile başlayacak. Sihirli Annem dizisi ise Belinay Süvari’ nin yer aldığı ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi olacak.

 

 

Yenilenen Sihirli Annem dizisinde, Tuğçe adlı karaktere Nisa Sofiya Aksongur, Ceren karakterine hayat verecek olan oyuncunun adı ise Cemre Demircan’ dır. Cem karakteri Egemen Uysal tarafından canlandırılacak..

 

 

Belinay Süvari

Çocuk oyuncu dünyaya 2017 senesinde gözlerini İzmir’ de dünyaya açmıştır. Kendisi İzmir Güzeli Oyuncu Ajansına kayıtlı bir oyuncudur.    Oyuncu seçmelerine katılmadan önce ise çocuk model olarak kamera karşısında bulunan Belinay Süvari, ilk oyunculuk deneyimi olan Çilek karakterine hazırlanmaktadır. Kendisi 2021 senesi itibari ile 3 yaşındadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:09
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