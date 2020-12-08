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Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli, kaç yaşında?

8 Aralık 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

08 Aralık 2020 Salı 19:01
Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli, kaç yaşında?
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SİHİRLİ ANNEM’İN YENİ ÇİLEK’İ BELİNAY SÜVARİ OLDU

Sihirli Annem dizisinin yenilenen sezonunda Çilek’ i canlandıracak yeni oyuncu açıklandı. Çilek karakterine hayat verecek oyuncunun adı ise Belinay Süvari’dir. Belinay seneler önce Zeynep Özkaya’nın canlandırdığı çilek karakterini canlandıracak. Bilindiği gibi Sihirli Annem, EXXEN platformunda yayınlanmak üzere tekrar çekilecek ve 2021 senesinde yayın hayatına yeni kadrosu ile başlayacak. Sihirli Annem dizisi ise Belinay Süvari’ nin yer aldığı ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi olacak.

 

 

Yenilenen Sihirli Annem dizisinde, Tuğçe adlı karaktere Nisa Sofiya Aksongur, Ceren karakterine hayat verecek olan oyuncunun adı ise Cemre Demircan’ dır. Cem karakteri Egemen Uysal tarafından canlandırılacak..

 

 

Belinay Süvari

Çocuk oyuncu dünyaya 2017 senesinde gözlerini İzmir’ de dünyaya açmıştır. Kendisi İzmir Güzeli Oyuncu Ajansına kayıtlı bir oyuncudur.    Oyuncu seçmelerine katılmadan önce ise çocuk model olarak kamera karşısında bulunan Belinay Süvari, ilk oyunculuk deneyimi olan Çilek karakterine hazırlanmaktadır. Kendisi 2021 senesi itibari ile 3 yaşındadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:01
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