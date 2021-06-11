İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Cemre Demircan oynadığı diziler

Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Cemre Demircan oynadığı diziler haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 11 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:47
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Cemre Demircan oynadığı diziler
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirmiş olduğu Exxen’de yayınlanması beklenen Sihirli Annem tekrardan seyirciler karşısında yerini almaya çalışıyor. Oyuncu kadro seçimleri ve görüşmeleri devam ediyor. Sihirli Annem dizisi kadrosunda yer alacak oyunculardan Cemre Demircan izleyicilere Ceren karakterini yansıtacaktır.

Sihirli Annem 2021 Oyuncu Kadrosunda Ceren Karakteri

Sihirli Annem dizisindeki Sadık’ın 10’lu yaşlarındaki kızıdır Ceren. Aynı zamanda evin akıllı, kendi halinde, uysal, sevimli ve sempatik kız çocuğudur. Cem adında erkek kardeşi var aynı zamanda. Ama çok anlaştıkları söylenemez sürekli tartışırlar. Üvey annesi olan Betüş ile çok iyi anlaşır onunla dertleşip sırlarını da paylaşır Ceren karakteri ve evlerine gelen onlara üvey kardeş olan Çilek’i de kardeşi gibi sever.

Geçmiş olduğumuz Sihirli Annem Dizisinde Ceren karakterini Gizem Güven canlandırmıştı. 2021 yılında seyircilerle buluşacak Sihirli Annem dizisinde ise Ceren karakterini Cemre Demircan canlandıracaktır. Cemre Demircan, 8 yaşında olmasına rağmen birçok reklam filminde rol üstlenmiştir. Aynı zamanda şu an da yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin çocukluğunu canlandırmaktadır.

Ceren Demircan, Leyla Şirin Ajansına bağlı olarak proje ve çalışmalarını devam ettirmektedir.  Sihirli Annem dizisi sonrasında televizyon ekranlarında sıkça karşılaşacağımız bir karakter olarak görmeyi düşünmekteyiz ve bu süreçte Demircan’a iş hayatında başarıdan başarıya koşacağı bir hayat sürmesini diliyoruz.

Projeleri ile paylaşımı olan, İnstagram Hesabı

Yaşı gereği  instagram hesabını aile üyeleri  Ceren adına hesabını kullanmaktadırlar. Cemre Demircan’ın instagram hesabında bulunan gönderiler, içinde bulunduğu projelerle alakalı paylaşımlardır. Hesabında 172 gönderi yer alırken, 1.580 takipçisi vardır. Cemre Demircan’ın resmi instagram hesabı kullanıcı adı : @demircan.cemre

Cemre Demircan reklam filminde, sinema filminde ve dizlerde de rol almakta. Rol aldığı dizler ve reklamlar aşağıdaki gibidir.

2020 – Gönül Dağı

2020 – ST Regis (Otel Reklamı)

2020 – Eti Lifalif (Reklam Filmi)

2019 – Darülaceze (Reklam Filmi)

2019 – Türk Telekom Tivibu Kumanda (Reklam)

2019 – Vakıfbank Emeklilik Kamu Spotu (Reklam Filmi)

2018 – Pınar Süt (Reklam Filmi)

2018 – Son Uyanış (Sinema Filmi)


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PeriOyuncuBetüşCerenAcun IlacalıSihirli Annem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Cemre Demircan oynadığı diziler
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2021
Show TV yeni dizisi Akrep dizi oyuncuları ve dizi konusu
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Selena dizisindeki Zülfikar karakteri kimdir? Ümit Erdim nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Hulki (Nihat Altınkaya) kimdir?
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor
Rüyada üzüm yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Çılgın sayısal loto 5 Haziran 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Altın ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Haziran 2021 Cuma
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.