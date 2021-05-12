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Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 12 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:45
Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirmiş olduğu Exxen’de yayınlanması beklenen Sihirli Annem tekrardan seyirciler karşısında yerini almaya çalışıyor. Oyuncu kadro seçimleri ve görüşmeleri devam ediyor. Sihirli Annem dizisi kadrosunda yer alacak oyunculardan Cemre Demircan izleyicilere Ceren karakterini yansıtacaktır.

Sihirli Annem 2021 Oyuncu Kadrosunda Ceren Karakteri

Sihirli Annem dizisindeki Sadık’ın 10’lu yaşlarındaki kızıdır Ceren. Aynı zamanda evin akıllı, kendi halinde, uysal, sevimli ve sempatik kız çocuğudur. Cem adında erkek kardeşi var aynı zamanda. Ama çok anlaştıkları söylenemez sürekli tartışırlar. Üvey annesi olan Betüş ile çok iyi anlaşır onunla dertleşip sırlarını da paylaşır Ceren karakteri ve evlerine gelen onlara üvey kardeş olan Çilek’i de kardeşi gibi sever.

Geçmiş olduğumuz Sihirli Annem Dizisinde Ceren karakterini Gizem Güven canlandırmıştı. 2021 yılında seyircilerle buluşacak Sihirli Annem dizisinde ise Ceren karakterini Cemre Demircan canlandıracaktır. Cemre Demircan, 8 yaşında olmasına rağmen birçok reklam filminde rol üstlenmiştir. Aynı zamanda şu an da yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin çocukluğunu canlandırmaktadır.

Ceren Demircan, Leyla Şirin Ajansına bağlı olarak proje ve çalışmalarını devam ettirmektedir.  Sihirli Annem dizisi sonrasında televizyon ekranlarında sıkça karşılaşacağımız bir karakter olarak görmeyi düşünmekteyiz ve bu süreçte Demircan’a iş hayatında başarıdan başarıya koşacağı bir hayat sürmesini diliyoruz.

Projeleri ile paylaşımı olan, İnstagram Hesabı

Yaşı gereği  instagram hesabını aile üyeleri  Ceren adına hesabını kullanmaktadırlar. Cemre Demircan’ın instagram hesabında bulunan gönderiler, içinde bulunduğu projelerle alakalı paylaşımlardır. Hesabında 172 gönderi yer alırken, 1.580 takipçisi vardır. Cemre Demircan’ın resmi instagram hesabı kullanıcı adı : @demircan.cemre

Cemre Demircan reklam filminde, sinema filminde ve dizlerde de rol almakta. Rol aldığı dizler ve reklamlar aşağıdaki gibidir.

2020 – Gönül Dağı

2020 – ST Regis (Otel Reklamı)

2020 – Eti Lifalif (Reklam Filmi)

2019 – Darülaceze (Reklam Filmi)

2019 – Türk Telekom Tivibu Kumanda (Reklam)

2019 – Vakıfbank Emeklilik Kamu Spotu (Reklam Filmi)

2018 – Pınar Süt (Reklam Filmi)

2018 – Son Uyanış (Sinema Filmi)


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
PeriOyuncuBetüşCerenAcun IlacalıSihirli Annem
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