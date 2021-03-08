İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği 8 Mart 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 08-03-2021 tarihli haberimizde Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:18
Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirmiş olduğu Exxen’de yayınlanması beklenen Sihirli Annem tekrardan seyirciler karşısında yerini almaya çalışıyor. Oyuncu kadro seçimleri ve görüşmeleri devam ediyor. Sihirli Annem dizisi kadrosunda yer alacak oyunculardan Cemre Demircan izleyicilere Ceren karakterini yansıtacaktır.

Sihirli Annem 2021 Oyuncu Kadrosunda Ceren Karakteri

Sihirli Annem dizisindeki Sadık’ın 10’lu yaşlarındaki kızıdır Ceren. Aynı zamanda evin akıllı, kendi halinde, uysal, sevimli ve sempatik kız çocuğudur. Cem adında erkek kardeşi var aynı zamanda. Ama çok anlaştıkları söylenemez sürekli tartışırlar. Üvey annesi olan Betüş ile çok iyi anlaşır onunla dertleşip sırlarını da paylaşır Ceren karakteri ve evlerine gelen onlara üvey kardeş olan Çilek’i de kardeşi gibi sever.

Geçmiş olduğumuz Sihirli Annem Dizisinde Ceren karakterini Gizem Güven canlandırmıştı. 2021 yılında seyircilerle buluşacak Sihirli Annem dizisinde ise Ceren karakterini Cemre Demircan canlandıracaktır. Cemre Demircan, 8 yaşında olmasına rağmen birçok reklam filminde rol üstlenmiştir. Aynı zamanda şu an da yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin çocukluğunu canlandırmaktadır.

Ceren Demircan, Leyla Şirin Ajansına bağlı olarak proje ve çalışmalarını devam ettirmektedir.  Sihirli Annem dizisi sonrasında televizyon ekranlarında sıkça karşılaşacağımız bir karakter olarak görmeyi düşünmekteyiz ve bu süreçte Demircan’a iş hayatında başarıdan başarıya koşacağı bir hayat sürmesini diliyoruz.

Projeleri ile paylaşımı olan, İnstagram Hesabı

Yaşı gereği  instagram hesabını aile üyeleri  Ceren adına hesabını kullanmaktadırlar. Cemre Demircan’ın instagram hesabında bulunan gönderiler, içinde bulunduğu projelerle alakalı paylaşımlardır. Hesabında 172 gönderi yer alırken, 1.580 takipçisi vardır. Cemre Demircan’ın resmi instagram hesabı kullanıcı adı : @demircan.cemre

Cemre Demircan reklam filminde, sinema filminde ve dizlerde de rol almakta. Rol aldığı dizler ve reklamlar aşağıdaki gibidir.

2020 – Gönül Dağı

2020 – ST Regis (Otel Reklamı)

2020 – Eti Lifalif (Reklam Filmi)

2019 – Darülaceze (Reklam Filmi)

2019 – Türk Telekom Tivibu Kumanda (Reklam)

2019 – Vakıfbank Emeklilik Kamu Spotu (Reklam Filmi)

2018 – Pınar Süt (Reklam Filmi)

2018 – Son Uyanış (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PeriOyuncuBetüşCerenAcun IlacalıSihirli Annem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?

Popüler Haberler

Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Mart 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İnternetsiz WhatsApp kullanılır mı, nasıl kullanılır?
Kurşun dizisine Berrak Tüzünataç ve Begüm Akkaya da katıldı
Kanalların yayın akışları 24 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ziraat bankası kredi erteleme işlemi nasıl yapılır? Ziraat Bankası'nda kredi borçları erteleme işlemleri
Kurban bayramında memura kaç gün tatil olacak? Özel sektör ve kamu çalışanı tatil süreleri
Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.