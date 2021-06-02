Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler

Oyuncu Sidal Damar’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Sidal Damar kimdir?

Sidal Damar kimdir?

3 Mart 1992 yılında İzmir’de doğan ve aslen İzmirli olan Sidal Damar, Uludağ Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 167 boya sahip olan ve 54 kilo olan Sidal Damar, tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide de yer almıştır.

Sidal Damar Payitaht Abdülhamid dizisinde Zeynep karakterine, İncir Ağacı dizisinde ise Kerime karakterine hayat vermiştir.

Sidal Damar rol aldığı yapımlar

Çocuk Ülkesi

Gökkuşağının Altında

Yetim Gönüller

Nizama Adanmış Ruhlar

İncir Ağacı

Payitaht Abdülhamid