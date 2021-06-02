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Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler

Payitaht Abdülhamid, İncir Ağacı, Yetim Gönüller ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi pek çok yapımda yer alan Sidal Damar'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Peki Sidal Damar kimdir?

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:24
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
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Oyuncu Sidal Damar’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Sidal Damar kimdir?

Sidal Damar kimdir?

3 Mart 1992 yılında İzmir’de doğan ve aslen İzmirli olan Sidal Damar, Uludağ Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 167 boya sahip olan ve 54 kilo olan Sidal Damar, tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide de yer almıştır.

Sidal Damar Payitaht Abdülhamid dizisinde Zeynep karakterine, İncir Ağacı dizisinde ise Kerime karakterine hayat vermiştir.

Sidal Damar rol aldığı yapımlar

Çocuk Ülkesi

Gökkuşağının Altında

Yetim Gönüller

Nizama Adanmış Ruhlar

İncir Ağacı

Payitaht Abdülhamid


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:24
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SidalDamar
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