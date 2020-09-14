Sibel Turnagöl: 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor

Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Sibel Tunagöl, samimi açıklamalarda bulundu.
''30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor''
‘’Oğlum oyuncu olmasın’’
Sosyal medya hesabında sık sık Mevlana ve Şems-i Tebrizi’den sözler paylaşan Tunagöl, ‘’Dinimiz bir arkeoloji ama tasavvuf da onun kazması. Yani o satırı kazıp oradaki cevhere ulaşabilmek’’ dedi. Tunagöl ayrıca oğlu Sadri Alışık’ın oyuncu olmasını istemediğini belirterek, onu yapımcılığa yönlendirdiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 13:28