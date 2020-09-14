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Sibel Turnagöl: 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu yaptığı 'Film Gibi Hayatlar' programına katılan Sibel Turnagöl, dizi ve film sektöründe 30 yaş üstü oyuncularına haksızlık yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:28
Sibel Turnagöl: 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor
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Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Sibel Tunagöl, samimi açıklamalarda bulundu.

''30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor''


Sinema ve dizi sektöründeki 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapıldığını dile getiren Tunagöl, eski oyuncuların artık ekranlarda yer bulamadığını söyledi. Tunagöl, ‘’Asıl oyunculuk 30 yaşından sonra başlıyor. Neden böyle haksızlık yapılıyor? Ne büyük bir hakaret. Çok değerli oyuncularımız var, niçin projelerde olmasınlar’’ dedi.

‘’Oğlum oyuncu olmasın’’

Sosyal medya hesabında sık sık Mevlana ve Şems-i Tebrizi’den sözler paylaşan Tunagöl, ‘’Dinimiz bir arkeoloji ama tasavvuf da onun kazması. Yani o satırı kazıp oradaki cevhere ulaşabilmek’’ dedi. Tunagöl ayrıca oğlu Sadri Alışık’ın oyuncu olmasını istemediğini belirterek, onu yapımcılığa yönlendirdiğini açıkladı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Sibel TurnagölSadri Alışık
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