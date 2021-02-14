Sibel Can ve Hakan Altun'un yeni programı 'Şarkılar Bizi Söyler'in ilk tanıtımı yayınlandı

Türkiye’nin önemli seslerinden Sibel Can ve Hakan Altun, Kanal D ekranlarında yayınlanacak ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programında bir araya geliyor. 25 Şubat’ta izleyici karşısına çıkacak olan eğlence programının ilk tanıtımı yayınlandı.
‘Şarkılar Bizi Söyler’ başlıyor!
Poll Production by Polat Yağcı tarafından hazırlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programı, ilk tanıtımı ile izleyicinin beğenisine sunuldu. İstanbul’a yakın bir köyde çekimleri gerçekleştirilen tanıtım için yaklaşık 100 kişilik bir ekip bütün gün ter döktü.
İşte 'Şarkılar Bizi Söyler'den ilk tanıtım:
Son Güncelleme: 14.02.2021 00:53