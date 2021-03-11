Shtisel dizi konusu ve oyuncuları

Netflix'de 3 sezondur devam eden konusuyla sürükleyiciliğini hiç yitirmeyen Shtisel, hiçbir dizi kadar etkiliyiciliğini bırakmadı. İzleyenleri adeta büyüleyen içine çeken anlatmıyla bir numaralı dizi olmaya adaydır.

Film kültürel açıdan çok zengin içeriğe sahip olmakla birlikte her dakikasında ayrı bir his oluşturuyor.

Yahudi ailenin yaşantısıyla başlayan dizide, farklı isimlerde karşımıza çıkıyor. Dizide yaklaşımlar oldukça sıcak olduğu için her dinden, kültürden insan bir şey buluyor.

Oynayanların ustalığıyla bütünleşen her dakika kendiliğinden olan diyaloglar da çıkıyor. Senaryonun etkileyiciliği diğer bölümlerinin hemen yayınlanmasını istetiyor.

Takıldıkları hiçbir nokta olmayan su gibi akan sahnelerle birleşiyor.

Geniş çerçeveden bakıldığı filme işleniyor. Her düşünceye pozitif bakan bir yaklaşımı var.

Dizinin IMDB puanı:8.6'dır.

İlk sezonu 2013- ikinci sezonu 2015 ve Mart sonu 2021 3.sezon yolda.

İzlecileri ve sevenler 3.sezonu merakla beklemeye devam ediyor. Günü yaklaştıkça bir çırpıda bitirecek sıkı dizi takipçileri var.

Oyuncu kadrosu: Doval’e Glickman – Shulem Shtisel, Michael Aloni – Akiva Shtisel, Neta Riskin – Giti Weiss, Shira Haas – Ruchama Weiss, Zohar Shtrauss – Lipa Weiss ve Sarel Piterman – Zvi Arye Shtisel