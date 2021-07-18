Show TV’nin yeni dizisi Yalancı kadrosunda kimler var? Yalancı dizisi oyuncu kadrosu

Birçok başarılı yapım ile reyting rekorları kılan Show TV, dizilerin final yapması ile yeni projeler hazırlamaya başladı. Yaz sezonu için Kahraman Babam ve Cam Tavanlar isimli dizileri hazırlayan kanal, yeni sezon içinse yeni bir dizi projesine imza attı.

Show TV’den yeni dizi: Yalancı

Yalancı dizisi oyuncu kadrosu

Liar uyarlaması olacak olan yeni dizi Yalancı reytingleri alt üst edecek gibi duruyor. Süre Film imzalı dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosu için şuan dek; Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Murat Kılıç ile anlaşıldı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Muzaffer komiser karakterini canlandıran Gizem Erman’la da anlaşma sağlandı. Güzel oyuncu dizide Tuba karakterini canlandıracak.