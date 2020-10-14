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Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü’nde Cavidan’ı kim canlandırıyor? Toprak Sağlam

Show TV ekranlarında kısa bir süre sonra yayınlanmaya başlayacak olan Şeref Sözü dizisinin fragmanları paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak fragmanlarda dikkatleri üzerinde toplayan Cavidan’ın kim olduğu soruşturulmaya başlandı…

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:00
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü’nde Cavidan’ı kim canlandırıyor? Toprak Sağlam
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Show TV ekranlarında kısa bir süre sonra yayınlanmaya başlayacak olan Şeref Sözü dizisinin fragmanlarında sıklıkla görülen ve önemli karakterlerden biri olduğu anlaşılan Cavidan’ı hangi oyuncunun canlandırdığı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şeref Sözü Cavidan Kimdir?

Şeref Sözü dizisinde Cavidan karakterine hayat verecek olan oyuncunun ismi Toprak Sağlam’dır. Toprak Sağlam 1985 senesinde doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’Nde oyunculuk eğitimi alan Sağlam, ilk defa İlk Göz Ağrım dizisi ile sektöre giriş yapmıştır. Sonrasında Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü alarak dikkatleri üzerinde toplamıştır. 2006 senesinde Karınca Yuvası dizi ile kariyerine devam eden başarılı oyuncu kariyerinin devamında birçok farklı yapım içerisinde yer almıştır. Toprak Sağlam’ın şimdiye kadar yer aldığı dizi ve film yapımları seneleriyle birlikte aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

2019 – Güvercin (Emel) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Bizanslı Teodora) (TV Dizisi)

2017 – Düğüm Salonu (Müjde) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Gözde) (TV Dizisi)

2015 – Lokman İlyas (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2015 – Detay (Müge)(Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Filiz)(Sinema Filmi)


2015 – Rumuz Cavidan (Cavidan) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Dilek)(Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Osmanlı Tokadı (Nurseda) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Spiker) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Emine) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cennet) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Müjde) (TV Dizisi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Sema) (Sinema Filmi)

2008 – Dantel (Genç Seher) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Oya) (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (Aslı) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Fidan) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Şeref SözüShow TvCavidanToprak Sağlam
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