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Show TV'nin yaz dizisinden final kararı! Show TV reytingleri düşen diziyi finale sürükledi

Başarılı projelere ev sahipliği yapan Show TV bu yaz da eğlenceli dizileri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Lakin reyting oranları düşük olan bazı projelerde her kanalda olduğu gibi final kararı alınıyor. İşte o dizilerden biri de bu yaz evlere konuk olan bir dizi oldu. İşte detaylar...

20 Temmuz 2021 Salı 04:59
Show TV'nin yaz dizisinden final kararı! Show TV reytingleri düşen diziyi finale sürükledi
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Yaz ayları gelince kanallar yaz dizileri ile izleyicilerine keyifli zamanlar yaşatmaya çalışıyorlar. Her yaz olduğu gibi bu yazda birbirinden farklı dizilerle ekranlar dolup taşıyor. Lakin bazı yapımlar düşük reyting oranlarından dolayı final kararı almaya başladı. Bunlardan biri de Show TV’nin yeni başlayan yaz dizisi Cam Tavanlar oldu. İşte konuya ilişkin detaylar…

Cam Tavanlar final kararı aldı

Show TV’nin yayın macerasına yeni başlayan yaz dizisi Cam Tavanlar’dan izleyenlerine üzücü haber geldi. İlk bölümlerde iyi bir yol izlese de son zamanlarda reyting oranlarında ciddi düşüşler yaşıyor. İleri sürülen bazı sorunlar ise dizi için fazla tanıtım yapılmadığı ve izleyici kitlesinin az olması oldu. Dizi başlayalı neredeyse iki ay olacak ve bu saatten sonra dizinin reytinglerinin yükselmesi düşük oranda.

Cam Tavanlar dizisinin Eylül ayı gelmeden final yapması bekleniyor. Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre dizi, 8. bölümü iler ekranlara veda edecek. Dizinin reytingleri her ne kadar düşse de başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın oyunculukları oldukça başarılı. Bu dizinin yanı sıra Aşkın Tarifi, Baht Oyunu, Ada Masalı, Kazara Aşk, Aşk Mantık İntikam dizilerinin de reyting oranları düşmek üzere.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:59
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Anahtar Kelimeler:
CamtavanlarShowTVYazDizisi
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