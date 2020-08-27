Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a yeni oyuncu katılıyor! İrem Sak Çukur kadrosunda!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlar arasında yer alan Çukur dizisi oyuncu kadrosuna yeni eklemeler yapılmaya devam ediyor. Oldukça deneyimli bir oyuncu kadrosu kuran Çukur dizisine son olarak yeni bir oyuncunun daha katılacağı ifade edildi. Elde edilen bilgilere göre Erdenet ailesinin yeni üyesi olarak izlenecek olan Seren karakterine İrem Sak hayat verecek.

Çukur Seren Kimdir?

Çukur dizisindeki Seren Arık Böke Erdenet’in ölen amcasının kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailenin karakteristik özelliklerinin tümüne sahip olan Seren zekasıyla ön plana çıkmaktadır. Amcası Cengiz’e büyük bir saygı gösteren Seren 30’lu yaşlarının başındadır ve şimdiye kadar kimseyle aşk yaşamamıştır.

Seren’in Amacı Nedir?

Diziye katılacak olan Seren karakterinin tek amacının Erdenet ailesinin saygınlığını korumaktır. Hiçbir zaman amcasının güvenini kırmayan Seren çok iyi silah kullanır ve zekasıyla ön plana çıkmaktadır. Her zaman mantık çerçevesinde hareket eden Seren artık gerçek aşkı bulmayı istemektedir. Kiminle aşk yaşayacağı konusunda ise yalnızca tahminler yapılabilmektedir. Yapılan tahminlere göre Seren karakteri Yamaç Koçovalı ile aşk yaşayacak.