İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
Son Dakika
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep...

Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinde beklenen değişiklik gerçekleşti

Show TV’nin sevilen yapımlarından birisi olan Cam Tavanlar dizisinden beklenen değişiklik gerçekleşti. Sevenleri bu değişikliği olumlu bir şekilde karşıladı. İşte detaylar…

18 Temmuz 2021 Pazar 16:22
Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinde beklenen değişiklik gerçekleşti
Takip Et:

Show TV’de izleyenlerle buluşmaya devam eden Cam Tavanlar dizisi gerek senaryosu ve gerekse de oyuncuları ile oldukça beğeni kazanmıştı. Dizisinin senaryosunda değişiklik yapılacağını öğrenen dizi hayranları gelecek bölümleri ayrı bir heyecanla beklemeye başladı.

Cam Tavanlar dizisi, reyting açısından başarılı denebilecek seyrini sürdürüyor. Yeni senaryoda başrol oyuncular arasındaki yakınlaşmanın hız kazanacağı ön görülüyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Cem ile Leyla Yakınlaşıyor Mu?

Cem’e karşı duyguları olan Leyla her ne kadar ona duygularını açmak istese de bunu yapamıyor. Diğer yandan Cem de Leyla’ya karşı duygusal şeyler hissediyor. Dizinin takipçileri ise bu durumun gereğinden fazla olduğunu ve artık ikilinin sevgili olması gerektiğini düşünüyor. Bu istekleri duymuş olacak ki senarist ekibi yeni bölümde sevenlerin bu isteğini kırmayacağını gösterdi.

Cam Tavanlar dizisinin yeni bölümü 28 Temmuz Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyenlerle buluşacak.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam TavanlarShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.