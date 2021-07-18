Show TV'nin Cam Tavanlar dizisinde beklenen değişiklik gerçekleşti

Show TV’de izleyenlerle buluşmaya devam eden Cam Tavanlar dizisi gerek senaryosu ve gerekse de oyuncuları ile oldukça beğeni kazanmıştı. Dizisinin senaryosunda değişiklik yapılacağını öğrenen dizi hayranları gelecek bölümleri ayrı bir heyecanla beklemeye başladı.

Cem ile Leyla Yakınlaşıyor Mu?

Cam Tavanlar dizisi, reyting açısından başarılı denebilecek seyrini sürdürüyor. Yeni senaryoda başrol oyuncular arasındaki yakınlaşmanın hız kazanacağı ön görülüyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Cem’e karşı duyguları olan Leyla her ne kadar ona duygularını açmak istese de bunu yapamıyor. Diğer yandan Cem de Leyla’ya karşı duygusal şeyler hissediyor. Dizinin takipçileri ise bu durumun gereğinden fazla olduğunu ve artık ikilinin sevgili olması gerektiğini düşünüyor. Bu istekleri duymuş olacak ki senarist ekibi yeni bölümde sevenlerin bu isteğini kırmayacağını gösterdi.

Cam Tavanlar dizisinin yeni bölümü 28 Temmuz Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyenlerle buluşacak.