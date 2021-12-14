Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinin Adam Wilson'ı Kimdir?

Kısa süre önce Show TV’de yayın hayatına başlayan ve izleyicileri çeken İçimizden Biri adlı dizi her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile daha başlamadan ilgiyi çeken yapımda en merak edilen kişi ise Adam Wilson karakteri oldu. Peki Adam Wilson kim? Bu karakteri kim canlandırıyor? İşte detaylar…

İçimizde Biri dizisinin karakteri Adam Wilson

Bora Akkaş kimdir?

Bir üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışan Adam adlı karakter, Havva adlı karakteri görür görmez aşık olmuştur. Havva, Adam’ın aşkına karşı gelemez ve duygularına yenik düşer. İkili birbirlerine aşık olurlar. Olaylar tam da bu esnada patlak verir. Farklı yaşam tarzlarına sahip olan bu iki insanın mücadelesi başlar. Her Pazar saat 20.00’de izleyici karşısına çıkan dizide Adam karakterine hayat veren oyuncu ise Bora Akkaş’tır.

12 Ekim 1990 senesinde İstanbul’da doğan Bora Akkaş, ülkemizde birçok televizyon projesinde yer almıştır. Televizyon kariyerine ilk olarak Gönlümdeki Köşk Olmasa filmi ile başlamıştır. Buradaki başarılı performansı ile de Altın Portakal ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanı sıra Hakunamatata adlı Rock grubunun bas gitaristidir. 2008 yılında Miller Müzik Faktör yarışmasında Deniz Gürzumar ile birlikte Bize Kızma isimli parçayla katılarak ünlü oyuncu bu yarışmada ikinci olmayı başarmıştır.

Daha sonra tekrar sahnelere dönen Akkaş, 2009 senesinde Adab-ı Muaşere isimli filmde yer almıştır. Bora Akkaş, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai Kiriş karakteri ile tanınmaktadır.