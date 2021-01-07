Show TV’de yayınlanacak Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kurtlar Vadisi döneminde reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına toplamayı çok iyi yapıyordu. En son ekranlara 4 yıl önce gelen Kurtlar Vadisi, şimdi ise uzun bir aradan sonra Şubat ayında Show TV’de tekrar ekranlara gelecek. Kurtlar Vadisi Kaos olarak ekranlarda olacak dizinin oyuncu kadrosunda kimler rol alacak…

Kurtlar Vadisi Kaos’un oyuncu kadrosu

Necati Şaşmaz – Polat Alemdar

Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 doğumlu Harput’ta dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu sadece oyunculuk alanı ile değil senaristlikle yapımcılıkla da uğraşmaktadır. Bunların yanı sıra iş adamıdır. Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu uzun süre yurtdışında yaşamış ailesinin isteği üzerine Türkiye’ye geri dönmüştür. Birçok dizide rol olan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmıştır.

Erhan Ufak – Erhan Ufuk

Elazığ doğumlu olan Erhan Ufak, 5 Mayısıs 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculukla ilgilenen Ufak, sadece Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştır. Dizide ise Erhan ufuk karakterini canlandırmıştır. Tekrar Kurtlar Vadisi dizisinde rol alacaktır.

Cahit Kayaoğlu -Cahit Kaya

Elazığ doğumlu olan Cahit Kayaoğlu,11 Ekim 1974 yılında dünyaya gelmiştir. Normalde mesleği polislik olan oyuncu Kurtlar Vadisi ve Haneler dizisi dışında farklı dizilerde rol almamıştır. Dizide Polat Alemdar’ın adamlarından biri olan Cahit Kaya rolünü üstlenmiştir.

Gaye Gürsel – Safiye

İzmir doğumlu olan Gaye Gürsel 1 ocak 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır. 2004 yılından beri oyunculukla ilgilenen Gaye Gürsel, birçok dizide rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Polat Alemdar’ın kız kardeşi rolünü üstlenip Polat’ın adamlarından Cahit ile evlenen Safiye karakterini hayat veriyor.

Hakan Boyav – Kara

İzmirli olan Hakan Boyav 10 Ocak 1964 yılında dünyaya gelmiştir. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. Birçok dizide rol alan Hakan Boyav en son Payitaht Abdülhamit dizisi ile ekranlara çıkmıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde Kara karakterine hayat verip tim kuruculuğu rolünü yapmaktadır.

Serpil Tamur – Nazife

Yunanistan’da doğan Serpil Tamur 19 Mayısıs 1944 doğumludur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tamamlamış tiyatro ile ilgilenmiştir. Ekranlarda karşınıza çıkan dizlerden olan Unutma Beni, Bir /images/haberler/2021/01/z.jpgamanlar Çukurova ve birçok dizide rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Polat’ın üvey annesi olarak Nazife karakteri ile karşımıza çıkmaktadır.

Doğa Sakarya – Elif

İstanbul doğumlu olan Doğa Sakarya 28 Mart 2005 yılında dünyaya gelmiştir. Lise öğrencisi olan Doğa, oyunculuk deneyimine Kurtlar Vadisi ile adım atmıştır. Dizide Polat’ın kızı Elif karakterine hayat vermiştir.

Hatice Şendil – Ebru

İstanbul doğumlu olan Hatice Şendil 2 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Antalya’da büyüyen oyuncu 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. olmuştur. İşletme mezunu olan Hatice Şendil, Uyanış Büyük Selçuklu, Yüksek Sosyete, Dila Hanım, Geniş Aile gibi dizilerde oynamıştır. Dizide Polat’ın ilk eşi olan Ebru karakterine hayat vermiştir.

Osman Wöber – Tuncay Kantarcı

Ankara doğumlu olan Osman Wöber 27 Şubat 1960 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden eğitim hayatını tamamlamıştır. Oyunculuk dışında yönetmenlikte yapmaktadır. Dizide Polat Alemdar’ın hastanesinin müdürünü hayat veren Tuncay Kantarcı’yı oynamaktadır.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu – /images/haberler/2021/01/z.jpgülfikar Ağa

Malatya doğumlu olan Halil İbrahim Kalaycıoğlu 1 Ocak 1957 tarihinde doğmuştur. Sinema ve dizi oyunculuğu yapan Kalaycıoğlu, Kalk Gidelim, Hercai, Kimse Bilmez, Kırıp Kalpler, Lise Defteri, Kurt Kanunu dizilerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat’ın dostu olan /images/haberler/2021/01/z.jpgülfikar Ağa karakterini üstlenmiştir.

Vural Yayan – Hoca

Esnaf olan Vural Yayan dizi, sinema filmi ve tiyatrolarda rol almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde ise ihtiyarlar heyeti başkanı rolünü üstlenmiştir.

Ali Buhara Mete

İstanbul doğumlu olan Ali Buhara Mete İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş, 1995 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Birçok dizide oynayan Mete, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise KGT başkanlarından olan Akif karakterine hayat vermektedir.

Esra Şengünalp – Aynur

Bursa doğumlu olan Esra Şengünalp Mimar Sinan Üniversitesi’nde Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi dizisinde ise KGT üyelerinden olan Aynur’a karakterine hayat vermiştir.

Ayşe Çiğdem Batur – Leyla

Düzce doğumlu olan Ayşe Çiğdem Batur 13 Temmuz 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu olan Batur, oyunculuğa 2006 yılında Gümüş projesi ile adım atmıştır. Oyunculuktan ziyade birçok programda sunuculuk yapmıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Polat Alemdar’ın eşi olan Leyla karakterini hayat verecektir.

Emin Olcay – Ömer

1946 doğumlu olan Emin Olcay, 1993 yılında oyunculuk deneyimine adım atmıştır. Dizlerde rol almış aynı zamanda programlarda sunuculuk da yapmıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ın üvey babası Ömer karakterine hayat verecektir.