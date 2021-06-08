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Show TV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Show TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 08.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:02
Show TV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 9 Mayıs Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 9 Mayıs Pazar yayın akışı; 

06:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Jack ve Fasulye Sırığı

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

00:30 Cici Babam

02:30 Görevimiz Tatil

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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